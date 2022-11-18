РВСН приступили к перевооружению очередного полка Ясненского ракетного соединения на гиперзвуковой «Авангард»

Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил.

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на комплекс «Авангард», заявили в Минобороны России.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард"», - сообщили в ведомстве.

В июне командующий РВСН Сергей Каракаев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал, что в войсках служит один полк «Авангардов» в полном составе, второй готовится к заступлению.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В январе в Минобороны заявили о получении 11 ракет «Ярс» и «Авангард» в IV квартале 2021 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов