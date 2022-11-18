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ВЦИОМ: более 80% россиян поддержали установку новогодних елок и праздники для детей

Анна Касаткина
15:29 18.11.2022
Более половины опрошенных при этом считают, что нужно отказаться от новогодних фейерверков.
ВЦИОМ: более 80% россиян поддержали установку новогодних елок и праздники для детей
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Порядка 96% граждан России считают, что детские праздники и новогодние елки необходимо сохранить на фоне проведения специальной военной операции, еще 89% выступают за установку елей на площадях и улицах, при этом 34% считают, что их стоит сделать скромнее. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который опубликован на сайте центра.

Большинство россиян (85%) поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. Однако более трети считают, что его следует сделать скромнее. За праздничное оформление городов выступили 70% участников опроса, но только при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Еще 14% считают, что украшать города необходимо, даже если потребуется закупка новой иллюминации. При этом каждый восьмой (12%) - за полный отказ от праздничного оформления.

Меньше всего поддержки получили праздничные фейерверки и салюты - только 44% высказались «за». Каждый второй из опрошенных (54%) считает, что в текущих условиях от них лучше отказаться.

Что касается поздравления с Новым годом участников спецоперации и их семей, то большинство голосов получили идеи поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками (94%), отправка на передовую поздравительных открыток (87%) и поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой раненых в госпиталях (87%).

Ранее в Минобороны России заявили, что в связи с проведением специальной военной операции нет необходимости отменять новогодние мероприятия для экономии средств, так как в армии имеется все необходимое для снабжения подразделений. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил направить на поддержку спецоперации средства, вырученные от праздничных мероприятий, так как Москва заработает больше на их проведении, чем если откажется от них.

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