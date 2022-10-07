В Минобороны России прокомментировали инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий

В армии имеется все необходимое для снабжения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.

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В Министерстве обороны России заявили, что нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах для направления сэкономленных средств на обеспечение граждан, которые призваны в ходе частичной мобилизации. В армии имеется все необходимое для снабжения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.

«Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными», - сказал начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он также выразил признательность за оказываемую во всех регионах активную поддержку. Однако отменять праздничные мероприятия, как это предложили сделать в ряде субъектов Российской Федерации, все же не нужно.

В России с 21 сентября проводится частичная мобилизация, в планах которой - призвать порядка 300 тысяч резервистов, в первую очередь имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт. Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС РФ в кратчайший срок довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по предоставлению отсрочек в рамках частичной мобилизации.