Собянин: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку СВО

Градоначальник подчеркнул, что решение о том, каким образом город встретит Новый год, остается за москвичами.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица направит деньги, вырученные на новогодних мероприятиях, на поддержку специальной военной операции по защите Донбасса.

«Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь», - сказал градоначальник РИА Новости.

Также Собянин обратил внимание на то, что, если праздничные мероприятия все же состоятся, Москва больше заработает, чем сэкономит, если откажется от них.

«Во Вторую мировую войну, в 41-м году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города, тогда было принято решение, что вопреки всему, вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему все-таки Новый год праздновать достойно», - заявил он.

Сегодня утром мэр Москвы предложил жителям города самим решить, в каком формате столица будет встречать Новый год в связи с проводимой спецоперацией. Ранее ряд российских регионов отказались от праздничных мероприятий в этом году.