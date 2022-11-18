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Затаившийся «Авангард»: кадры установки ракеты с гиперзвуковым блоком в шахту под Оренбургом

15:35 18.11.2022
В Минобороны России отметили готовность инфраструктуры позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры установки в шахту ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком в Оренбургской области. 

В этом регионе продолжаются работы по перевооружения Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард»

«Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава подготовлена», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

В МО РФ отметили, что выполнение запланированных на этот год мероприятий по перевооружению РВСН повысит боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по стратегическому сдерживанию. 

Ранее в Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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