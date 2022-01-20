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В Минобороны заявили о получении 11 ракет «Ярс» и «Авангард» в IV квартале 2021 года

12:56 20.01.2022
Также РВСН пополнили четыре шахтные и три автономные пусковые установки из состава стационарных и подвижных ракетных комплексов, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства, сообщил замглавы военного ведомства РФ.
В Минобороны заявили о получении 11 ракет «Ярс» и «Авангард» в IV квартале 2021 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетные войска стратегического назначения в четвертом квартале прошлого года получили 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард», сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В четвертом квартале 2021 года принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования "Ярс" и "Авангард"», - доложил Криворучко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции в четверг.

Также РВСН пополнили четыре шахтные и три автономные пусковые установки из состава стационарных и подвижных ракетных комплексов, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства, сообщил Криворучко.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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