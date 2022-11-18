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Володин назвал три случая, показавших несостоятельность НАТО

Иван Лебедянский
14:28 18.11.2022
Спикер государственной думы перечислил, когда и как Украина показывала несостоятельность Альянса.
Володин назвал три случая, показавших несостоятельность НАТО
© Фото: Jakub Dospiva, CTK, GlobalLookPress
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин опубликовал сообщение, в котором заявил, что своими действиями Киев неоднократно показывал несостоятельность Североатлантического альянса. Он перечислил три таких случая.

Володин начал с крушения румынского истребителя над Черным морем. Следующие два показательных инцидента: взорвавшийся в Загребе украинский беспилотник и упавшая в Польше ракета.

Спикер особо подчеркнул то, что украинский беспилотник, произведенный около 50 лет назад в СССР, пролетел через воздушное пространство трех стран НАТО.

«Беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трёх стран НАТО — и взорвался в Загребе. Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием», - написал он в своем Telegram.

Также чиновник обратил внимание на то, что украинская ракета, упавшая в Польше, не встретила никакого сопротивления систем ПВО НАТО.

«Когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка (видимо, все находятся на территории Украины), уничтожила первый попавшийся трактор» - напомнил он.

Инцидент с польской ракетой произошел 15 ноября. Официальная позиция МО РФ: удары средств поражения ВС РФ наносились только по целям на территории Украины; снаряд, убивший двух граждан Польши неподалеку от украино-польской границы, был выпущен комплексом C-300, стоящим на вооружении ВСУ; обвинения России в причастности к инциденту, распространяемые зарубежными чиновниками и СМИ, являются провокацией, направленной на эскалацию ситуации.

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