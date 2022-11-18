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Эксперт рассказал, как республиканцы будут «портить кровь» Байдену

Ян Брацкий
13:58 18.11.2022
По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, до импичмента не дойдет из-за недостатка голосов республиканцев в Сенате.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден становится главным объектом критики со стороны политических оппонентов из стана Республиканской партии. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Республиканцы в Палате представителей, где у них большинство, будут торпедировать расследование администрации и Конгресса в отношении экс-президента Дональда Трампа и будут дальше наскакивать на Байдена», - предположил Кортунов.

По мнению директора Российского совета по международным делам, даже несмотря на такую критику, действующему главе Белого дома удастся усидеть на своем посту, импичмент ему не грозит.  

«До импичмента дело не дойдет. Американская практика состоит в том, что Палата представителей выступает в качестве следователя, а Сенат в качестве судьи. Даже если произойдет чудо и республиканцы получат там символическое большинство, то сторонники импичмента не наберут нужные 66 голосов. Так что импичмент Байдену не грозит, но кровь Белому дому и лично президенту США республиканцы могут попортить», - уверен эксперт.

Накануне республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер анонсировал расследование участия семьи президента США Джо Байдена в международных преступных бизнес-схемах. Со слов Комера, для республиканцев это станет главным приоритетом. Планируется выяснить, вовлечены ли члены семьи президента в мошенничество, нарушали ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовали ли в сговорах по отмыванию денег, а также почему Байден «врал народу», зная об участии его семьи в этих бизнес-схемах.

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