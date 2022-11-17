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NBC: республиканцы взяли большинство в Палате представителей Конгресса США

Сергей Лебедев
03:18 17.11.2022
Партия по итогам выборов обеспечила себе 221 место из 435.
NBC: республиканцы взяли большинство в Палате представителей Конгресса США
© Фото: Michael Nagle, XinHua, Global Look Press
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Республиканская партия США по итогам выборов получила контроль над Палатой представителей Конгресса. Она обеспечили себе 221 место из 435. Демократы закрепили за собой 214 мест.

«Республиканцы получили незначительное большинство. Это усложнит их работу в палате Палаты представителей», - сообщает телекомпания NBC.

Отмечается, что даже с небольшим большинством республиканцы смогут давить на Джо Байдена. Этом может привести даже к его импичменту.

При этом американский лидер ранее заявил, что намерении повторно баллотироваться независимо от итогов выборов в Конгресс.

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