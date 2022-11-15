В Кремле констатировали нежелание и неспособность Украины к переговорам, спецоперация продолжится

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях G20 провел короткие беседы с лидерами Франции и ФРГ, в ходе которых констатировал нежелание Киева вести переговоры с Москвой.

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Официальный Киев де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры с Россией, поэтому специальная военная операция будет продолжена. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», - сказал Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается возвращаться к Минским соглашениям, подтверждают нежелание украинских властей вести переговоры.

Кремль неоднократно утверждал, что готов к переговорам с Украиной с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, однако официальный Киев сам отказался от диалога.