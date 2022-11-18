Замминистра Панков вручил награды участникам спецоперации в госпитале Вишневского

Всего было вручено шесть государственных наград - два ордена Мужества, две медали «За Отвагу», знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, и медаль Суворова. Более сорока военнослужащих получили документы на получение жилья.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды и документы на жилье прошедшим реабилитацию в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя имени Вишневского в Москве.

Еще Панков передал военнослужащим слова благодарности главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу за отвагу, храбрость и мужества, проявленную в ходе спецоперации.

«Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоение воинских званий, - добавил он. - Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий», - сказал Панков.

Всего было вручено шесть государственных наград - два ордена Мужества, две медали «За Отвагу», знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, и медаль Суворова. Более сорока военнослужащих получили документы на получение жилья.

«Редкий момент - награждающий подходит к военнослужащим для вручения наград и присвоения воинских званий. Посмотрите, сколько человек из медицинского персонала собралось здесь, чтобы поздравить своих пациентов», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Рок-группа «7Б» выступила для бойцов в военном госпитале Ростова-на-Дону.

Также публиковались кадры, как ВС РФ утюжат позиции украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов