Рок-группа «7Б» выступила для бойцов в военном госпитале Ростова-на-Дону

Артисты исполнили свои лучшие песни, пообщались с бойцами и медиками, сделали совместные фото с военнослужащими.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Рок-группа «7Б» выступила в военном госпитале Ростова-на-Дону, где проходят лечение военнослужащие. Фрагменты видео с концерта публикует пресс-служба Южного военного округа.

На записи звучит знаменитый хит коллектива «Молодые ветра», а солист Иван Демьян желает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, «удачи и успеха на всех позициях».

«Мы их все ждем, пусть возвращаются целыми и невредимыми и с победой», - сказал он.

Ранее лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сообщил о планах совместно с артистами Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выпустить клип на песню «На Берлин».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов