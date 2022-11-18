Супруг замглавы Херсонской области Губаревой сообщил, что она на свободе

Об этом бывший народный губернатор Донецка Павел Губарев написал в своем Telegram-канале.

© Фото: k_gubareva, Telegram

Об этом в Telegram сообщил ее муж, бывший народный губернатор Донецка Павел Губарев.

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева на свободе. Об этом в Telegram сообщил ее муж, бывший народный губернатор Донецка Павел Губарев.

Ранее RT сообщал, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, но в каком именно статусе - неизвестно. Однако официальных подтверждений этой информации до настоящего времени не поступало.

Также телеканал публиковал информацию о том, что вместе с ней задержаны еще двое человек, связанных с администрацией Херсонской области.

Впервые о пропаже чиновницы 16 ноября сообщил Павел Губарев. Он также заявил, что не может дозвониться до врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождение супруги.