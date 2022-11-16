RT: по делу замглавы Херсонской области Губаревой задержали еще двух человек

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Два человека задержаны вместе с заместителем главы Херсонской области Екатериной Губаревой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, они оба связаны с администрацией региона.

Ранее сообщалось, что Губарева задержана по делу по экономическом преступлении. О ее статусе ничего неизвестно. В МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости информацию о задержании не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. По данным ТАСС, обязанности Губаревой сейчас распределены между другими сотрудниками, ее никто не замещает.