В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Херсонской области пропала замгубернатора Губарева

Ян Брацкий
13:46 16.11.2022
Со слов мужа пропавшей, последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.
В Херсонской области пропала замгубернатора Губарева
© Фото: k_gubareva, Telegram
Читайте нас на:

В Херсонской области пропала заместитель губернатора региона Екатерина Губарева. О происшествии сообщил ее муж Павел Губарев. В своем Telegram-аккаунте он написал, что все попытки связаться с супругой безрезультатны, а ее местонахождение неизвестно.

«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила... Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», - написал Губарев.

По словам Губарева, в последний раз его жену видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:05 В стране и мире
Президент Польши заявил, что у него нет доказательств, что упавшая на территорию страны ракета выпущена военными РФ
13:46 В стране и мире
В Херсонской области пропала замгубернатора Губарева
13:45 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения украинской РЛС беспилотником «Ланцет»
13:31 В стране и мире
В Киеве призвали ЕС закрыть небо над Украиной
12:59 В стране и мире
Кремль: цели СВО не поменялись, удары наносились по объектам военной инфраструктуры
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.