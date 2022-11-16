В Херсонской области пропала замгубернатора Губарева

Со слов мужа пропавшей, последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.

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В Херсонской области пропала заместитель губернатора региона Екатерина Губарева. О происшествии сообщил ее муж Павел Губарев. В своем Telegram-аккаунте он написал, что все попытки связаться с супругой безрезультатны, а ее местонахождение неизвестно.

«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила... Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», - написал Губарев.

По словам Губарева, в последний раз его жену видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.