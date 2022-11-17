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Суд отказался выселять сквоттеров из дома бизнесмена Воложа в Амстердаме

Ян Брацкий
07:54 17.11.2022
Здание активисты заняли еще 27 октября, таким образом они выступают против российской спецоперации на Украине и олигархов.
Суд отказался выселять сквоттеров из дома бизнесмена Воложа в Амстердаме
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Суд в Нидерландах отказался выселять сквоттеров, занявших дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. В ходе предварительных слушаний судья пришел к вводу, что оснований для выселения недостаточно, передают NRC и NL Times. Защита Воложа сообщила, что бизнесмен приобрел дом для визитов в Амстердам время от времени и с 2020 года в строении идет капремонт. Судья счел, что это может привести к удорожанию недвижимости, что запрещено санкциями.

Здание активисты заняли еще 27 октября. Сквоттеры заявили, что таким образом выступают против российской спецоперации на Украине, а также «жадности олигархов и миллиардеров, а также просто паразитов, создающих капитал». По их мнению, права миллиардеров защищаются лучше, чем уязвимых групп людей. В доме Воложа сквоттеры рассчитывают селить нуждающихся в жилье людей, а также проводить политические мероприятия.

Бизнесмен Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза еще в июне. Брюссель посчитал, что своей деятельностью он «обеспечивает правительству РФ существенный приток дохода». Сразу после объявления санкций Волож сообщил о своем уходе из «Яндекса». Решение Евросоюза бизнесмен назвал нелогичным.

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