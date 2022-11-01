В Амстердаме сквоттеры захватили дом основателя «Яндекса» Воложа

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В Амстердаме сквоттеры (люди, которые самовольно занимают покинутые и незанятые здания. - Прим. ред.) захватили особняк российского миллиардера, основателя компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом сообщает нидерландское издание NRC.

Здание активисты заняли еще 27 октября, однако объявили об этом только накануне. Сквоттеры заявили, что таким образом выступают против российской спецоперации на Украине, а также «жадности олигархов и миллиардеров, а также просто паразитов, создающих капитал». По их мнению, права миллиардеров защищаются лучше, чем уязвимых групп людей.

В доме Воложа сквоттеры рассчитывают селить нуждающихся в жилье людей, а также проводить политические мероприятия. В понедельник, 31 октября, здание посетила полиция, однако никаких комментариев по этому поводу не давалось. Прокуратура начала проверку по факту незаконного проникновения.

В июне Волож попал под санкции Евросоюза, после чего покинул пост гендиректора «Яндекса». Он также заявлял, что намерен оспорить санкции против себя. Власти Нидерландов заморозили право бизнесмена пользоваться недвижимостью в стране - он не может продать и сдать особняк в аренду, а также проводить в здании технические работы.