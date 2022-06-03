Аркадий Волож покидает пост гендиректора «Яндекса» и совет директоров компании
В отношении него Европейским союзом были введены персональные санкции.
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Аркадий Волож покидает пост генерального директора «Яндекса» и совет директоров компании.
«Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний Яндекса, а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы», - говорится в сообщении на сайте компании.