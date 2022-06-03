В стране и мире Аркадий Волож покидает пост гендиректора «Яндекса» и совет директоров компании В отношении него Европейским союзом были введены персональные санкции. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Аркадий Волож покидает пост генерального директора «Яндекса» и совет директоров компании. «Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний Яндекса, а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы», - говорится в сообщении на сайте компании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика