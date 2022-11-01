В стране и мире В Кремле отреагировали на решение Тинькова отказаться от российского гражданства Сергей Лебедев Дмитрий Песков заявил, что у предпринимателя практически не осталось бизнеса в стране. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от российского гражданства. По словам представителя Кремля, это их право. «Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», — сказал Дмитрий Песков. Напомним, накануне Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства. Он также опубликовал фотографию справки, которая датирована 26 октября. Позже предприниматель удалил пост об отказе от гражданства. А сегодня он заявил о запуске процесса отзыва бренда «Тинькофф» у одноименного банка. Экспертное мнение и аналитика