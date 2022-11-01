В Кремле отреагировали на решение Тинькова отказаться от российского гражданства
Дмитрий Песков заявил, что у предпринимателя практически не осталось бизнеса в стране.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от российского гражданства. По словам представителя Кремля, это их право.
«Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, накануне Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства. Он также опубликовал фотографию справки, которая датирована 26 октября.
Позже предприниматель удалил пост об отказе от гражданства. А сегодня он заявил о запуске процесса отзыва бренда «Тинькофф» у одноименного банка.