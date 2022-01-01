«Рамки, которые переходить нельзя»: бывший тренер молодежной хоккейной сборной об инциденте в Канаде

Ситуацию, после которой хоккеистов молодежной сборной России сняли с самолета в Канаде, можно было предвидеть и избежать. Так считает бывший наставник сборной Владимир Плющев. По его мнению, случившееся - недоработка руководителей команды, которые не уследили за своими подопечными.

«Ситуацию можно было предвидеть и избежать. Руководителей там было достаточно, чтобы объяснить ребятам, что мы не на своей земле, а летим оттуда», - рассказал Плющев.

Впрочем, вины с самих игроков тренер также не снимает. По его мнению, каждый из них должен понимать, что он представляет свою страну.

«На вас смотрят, как на часть России, а не как на туристов, которые приехали, ничего не показали, а вот в этом отличись. Это всех россиян задевает», - добавил бывший тренер.

Вспоминая о своих поездках со сборной, экс-наставник отметил, что подобных происшествий никогда не случалось.

«Мы тоже летали через Франкфурт и Париж и никогда вопросов к нам не было. Ребята прекрасно понимали, что есть рамки, которые переходить нельзя. Всегда все были в автобусе в белых рубашках, галстуках и ни к кому никаких претензий не было», - вспомнил бывший тренер.

Ранее стало известно, что в Канаде, где проводился молодежный чемпионат мира по хоккею, сборные России и Чехии высадили из самолета, который должен был лететь во Франкфурт. Как позже объяснил главный тренер сборной Сергей Зубов, игроков сняли с рейса из-за нарушения масочного режима. По версии шведской журналистки Мари Леманн, которая находилась на том же рейсе, некоторые молодые люди курили и употребляли алкоголь.