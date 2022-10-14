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Орбан заявил, что изменение санкционной политики ЕС могло бы вдвое снизить цены

Игнат Далакян
10:46 14.10.2022
По мнению Орбана, высокую инфляцию вызвали не законы рынка или экономические причины, а ее привнесли с политической стороны.
Орбан заявил, что изменение санкционной политики ЕС могло бы вдвое снизить цены
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Европейский союз изменил политику санкций, Министерству финансов и Центральному банку Венгрии поручено до конца следующего года уменьшить инфляцию как минимум в два раза.

«Когда мы платим более высокую цену в магазинах или за продукты и энергию, то мы платим санкционную надбавку. Если бы Евросоюз осознал, что санкционную политику нужно менять, остановил бы или приостановил ее, то очень быстро, полагаю, в течение нескольких дней, цены на основные товары, в том числе на энергию, упали бы как минимум вдвое. Эту высокую инфляцию вызвали не законы рынка или экономические причины, ее привнесли с политической стороны», - цитирует РИА Новости Орбана со ссылкой на эфир радио Kossuth.

По мнению премьер-министра Венгрии, европейские страны разделяются на два лагеря в зависимости от отношения к санкциям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал страны Европейского союза пересмотреть санкционную политику. Согласно словам венгерского политика, Европа «медленно истекает кровью» из-за введенных ограничений в отношении Российской Федерации.

До этого премьер Венгрии заявлял, что отказ от санкционной риторики в отношении Российской Федерации и отмена ранее введенных против Москвы ограничений сразу снизят цены в Европе и укротят инфляцию. Как считает Орбан, в таком случае экономика Старого Света сможет восстановиться и избежать рецессии, вероятность которой в существующих реалиях крайне велика.

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