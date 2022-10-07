WP: следствие собрало достаточно доказательств для обвинения сына Байдена

Решение о выдвижении обвинения против сына президента США будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр

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Американские федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Также подчеркивается, что решение о выдвижении обвинения против сына президента США будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр. Напомним, Дэвида Вайсса назначил на свой пост бывший американский президент Дональд Трамп, который сделал расследование в отношение Хантера одной из главных линий своей предвыборной кампании 2020 года.

Как утверждает СМИ, в ответ на данную новость Крис Кларк, адвокат Хантера Байдена, обвинил следователей в утечке информации.

«Утечка федеральным агентом информации о расследовании, подобном этому, является уголовным преступлением», - сказано в письменном заявлении Кларка.

В июле сообщалось, что личные моменты из скандальной жизни сына американского лидера стали достоянием общественности из-за утечки с его личного ноутбука. Неизвестные создали специальной Telegram-канал и публиковали там компрометирующие фото, видео и личные переписки, впоследствии он был удален.

На скандальных видео Байден-младший бродит голышом по отелю с пистолетом, распивает спиртное, курит в душе, развлекается с женщинами, а также кладет на весы белый порошок.