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Американский журналист Джек Макси, который рассказал о связях сына президента США Джо Байдена Хантера с работой секретных биолабораторий на Украине, переехал в Цюрих, опасаясь преследования со стороны американских властей.

В 2020 году он передал в СМИ материалы с жесткого диска ноутбука Байдена-младшего. В интервью Daily Mail Джек сообщил, что у него есть еще 450 Гб стертых материалов, включая 80 тысяч фотографий и видео. В ближайшие недели он планирует обнародовать эти данные.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы о людях и компаниях, которые исполняли ключевую роль в биологической деятельности США. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов представил подтверждения того, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании американских биолабораторий на территории Украины.