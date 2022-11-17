CNN: США призвали Киев выбирать выражения, говоря о ЧП с ракетами в Польше

Как утверждается, такая инструкция от Вашингтона Украине поступила вследствие того, что президент Владимир Зеленский обвинил в падении ракет Москву.

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Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан обратился к киевским властям с указанием более аккуратно комментировать произошедшее в польской деревне, передает CNN, ссылаясь на информированные источники.

Как утверждается, такая инструкция от Вашингтона Украине поступила вследствие того, что президент Владимир Зеленский обвинил в падении ракет Москву.

«Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"...Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», - сообщил телеканал.

Ранее CNN узнал о неудавшемся звонке Зеленского президенту СШУ Джо Байдену после ЧП в польском Пшеводуве, при котором погибли два человека. Уточнялось, что украинский лидер после произошедшего пытался добиться созвона с Байденом, однако разговор не был организован.