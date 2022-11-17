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CNN узнал о неудавшемся звонке Зеленского Байдену после ЧП в Польше

Анна Назайкина
17:36 17.11.2022
Как утверждается, украинский лидер после ЧП просил провести созвон с президентом Соединенных Штатов, однако беседа не состоялась.
CNN узнал о неудавшемся звонке Зеленского Байдену после ЧП в Польше
© Фото: Ukrainian President'S Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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CNN узнал о неудавшемся звонке президента Украины Владимира Зеленского американскому коллеге Джо Байдену после происшествия с ракетами в Польше.

Как утверждается, украинский лидер после ЧП просил провести созвон с президентом Соединенных Штатов, однако беседа не состоялась.

«Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским», - передает телеканал.

Кроме того, сообщается, что советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в частном порядке призвал Киев более осторожно высказываться относительно произошедшего в Польше после того, как Зеленский обвинил в ЧП Москву.

Во вторник, 15 ноября, в польской деревне Пшеводув недалеко от границы с Украиной упали ракеты. В результате произошедшего погибли два человека. Польские СМИ и официальные лица растиражировали информацию о том, что якобы на территорию страны упали российские ракеты. 

В Минобороны России назвали такие сообщения со стороны Варшавы провокацией. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что зафиксированные на фотографиях с места ЧП обломки были идентифицированы российскими специалистами как элементы ракеты комплекса ПВО С-300.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предварительные данные говорят о том, что на польской территории был прилет ракеты ПВО Украины.

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