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Самолеты ВТА доставили в Казахстан миротворцев России и Белоруссии: видео

Егор Левин
15:35 08.01.2022
Основными задачами миротворцев станут охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка Казахстана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску Коллективных миротворческих сил стран-участниц ОДКБ на территорию Казахстана.

На аэродром «Жетыген» прибыли самолеты, транспортировавшие российский и белорусский миротворческие контингенты. Основными задачами миротворцев станут охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка Казахстана.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о высадке сил ОДКБ в Алма-Ате с места событий. Там из-за мокрого снега с дождем условия - почти на пределе возможности летчиков, но экипажи раз за разом успешно сажают самолеты.

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