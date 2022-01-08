В стране и мире Самолеты ВТА доставили в Казахстан миротворцев России и Белоруссии: видео Егор Левин Основными задачами миротворцев станут охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка Казахстана. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску Коллективных миротворческих сил стран-участниц ОДКБ на территорию Казахстана. На аэродром «Жетыген» прибыли самолеты, транспортировавшие российский и белорусский миротворческие контингенты. Основными задачами миротворцев станут охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка Казахстана. Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о высадке сил ОДКБ в Алма-Ате с места событий. Там из-за мокрого снега с дождем условия - почти на пределе возможности летчиков, но экипажи раз за разом успешно сажают самолеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика