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В ЛНР заявили о занятии бойцами ВСУ школы в Донбассе

Роман Захаров
17:20 01.01.2022
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики оборудовали оперативный штаб в занятом здании школы.
В ЛНР заявили о занятии бойцами ВСУ школы в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Бойцы ВСУ заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения», - приводит РИА Новости слова Филипоненко.

Ссылаясь на информацию от Народной милиции ЛНР, представитель ведомства добавил, что 27 декабря украинские военные самовольно заняли здание общеобразовательной школы села Валуйское, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, после чего оборудовали там оперативный штаб.

Ранее Филипоненко заявил, что ВСУ за прошедшую неделю разместили 29 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах возле линии соприкосновения в Донбассе. Перед этим он рассказал о похищении украинскими силовиками бойца Народной милиции ЛНР.

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