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В ЛНР заявили об обнаружении 29 единиц техники ВСУ в Донбассе

Роман Захаров
14:52 31.12.2021
В ЛНР считают, что такими действиями Вооруженные силы Украины нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
В ЛНР заявили об обнаружении 29 единиц техники ВСУ в Донбассе
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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ВСУ за прошедшую неделю разместили 29 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«За истекшую неделю наша разведка выявила 29 единиц вооружения и военной техники ВСУ, размещенных вдоль линии боевого соприкосновения», - сказал он в ходе брифинга.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что такими действиями Вооруженные силы Украины нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. Он также заявил, что, помимо прочего, украинские военные разместили возле линии соприкосновения ЗРК «Оса» и зенитную установку ЗУ-23-2.

Ранее Филипоненко сообщал, что сотрудника Народной милиции ЛНР похитили возле линии соприкосновения в Донбассе, после чего увезли в неизвестном направлении. Он при этом уточнил, что на месте, где находился силовик в момент происшествия, были обнаружены следы борьбы и крови, что указывает на применение в отношении него силы.

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