Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции ЛНР

Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной ЛНР похитили возле линии соприкосновения в Донбассе, после чего увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Иван Филипоненко, отметив, что это могли сделать диверсанты ВСУ.

«Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики», - приводит РИА Новости слова Филипоненко.

Он добавил, что на месте, где находился силовик в момент происшествия, были обнаружены следы борьбы и крови, что указывает на применение в отношении него силы.

«По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинских боевиков», - поделился информацией представитель Народной милиции ЛНР.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский и более 20 представителей США (сенаторов, конгрессменов) обсудили ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе. В ходе видеовстречи была затронута возможность привлечения американских сил к процессу урегулирования в самопровозлашенных ЛНР и ДНР.