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В МИД РФ отреагировали на заявления Гаагского суда по катастрофе рейса MH-17

Андрей Аркадьев
16:34 17.11.2022
Ранее Гаагский суд заключил, что в июле 2014 года Boeing-777 был сбит ракетой комплекса «Бук».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российская сторона изучит решение Гаагского суда по делу о крушении Boeing-777 рейса MH-17, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Будем изучать это решение. Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем готовы это прокомментировать», - сказал он на брифинге.

Ранее суд Гааги заключил, что в июле 2014 года Boeing-777 был сбит ракетой комплекса «Бук», пущенной из района Первомайского. При катастрофе погибли все, кто находился на борту, - 298 человек.

В июле 2018 года Минобороны РФ публиковало аудиозапись разговора украинского полковника, ответственного за сопровождение рейса МH-17. Также в оборонном ведомстве заявили о непричастности российских военнослужащих к трагедии.

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал процесс по делу крушения MH-17. Как утверждал министр, суд в Нидерландах, в котором слушается дело о крушении, предпринимает попытки обвинить во всем Россию.

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