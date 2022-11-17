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Гаагский суд заявил о виновности трех человек в катастрофе рейса MH-17 в 2014 году

Тимур Шерзад
17:33 17.11.2022
По мнению голландского судьи Хендрика Стейнхейса, в гибели самолета виновны Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
Гаагский суд заявил о виновности трех человек в катастрофе рейса MH-17 в 2014 году
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Суд в Гааге заявил о виновности трех человек в катастрофе самолета Boeing-777 в 2014 году. 

По мнению голландского судьи Хендрика Стейнхейса, в гибели самолета виновны Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. При этом обвиняемый в причастности к трагедии рейса MH-17 Олег Пулатов оправдан - требование прокуратуры Нидерландов поместить его в тюрьму было отклонено. 

Стейнхейс заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.

Ранее в Минобороны России опубликовали аудиозапись разговора полковника вооруженных формирований Украины, ответственного за сопровождение рейса МH-17, перед крушением самолета. 

В российском оборонном ведомстве подчеркивали непричастность военнослужащих ВС РФ к произошедшему. В Минобороны России отметили, что ни один российский ЗРК на момент трагедии границу не пересекал.  

Ранее на заявления Гаагского суда по катастрофе рейса MH-17 отреагировали в Министерстве иностранных дел России. 

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