Российские военные отремонтировали в сирийской Пальмире школу

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии военнослужащие Вооруженных сил РФ помогают местным школам. В легендарном городе Пальмира они сильно пострадали от боевых действий - в стенах отверстия от пуль и осколков, двери сломаны. И если летом проблем не было, то с наступлением осени заниматься детям стало холодно.

Российские военнослужащие установили в одной из школ новые двери, аккуратные самодельные рамы, пулевые отверстия и трещины от взрывов залили строительной пеной. Когда с ремонтом закончили, подарили детям канцелярские принадлежности и сладости, пожелали успешной учебы.

Ранее военнослужащим ВС РФ в Сирии вручили документы для получения квартир. В октябре в российском оборонном ведомстве заявили, что Россия продолжит помогать Сирии, несмотря на спецоперацию на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов