В МО РФ заявили, что Россия продолжит помогать Сирии, несмотря на спецоперацию на Украине

Начальник НЦУО Олег Горшенин подчеркнул, что Россия остается последовательной в своей политике, которая направлена на помощь Сирии, восстановление там мирной жизни и создание достойных условий для возвращения людей в родные места.

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В Минобороны России заявили, что РФ продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России полковник Олег Горшенин.

«Особо хочу подчеркнуть, что проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине не оказывает влияния на наши планы по поддержке дружественной Сирийской Арабской Республики», - заметил Горшенин в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он подчеркнул, что Россия остается последовательной в своей политике, которая направлена на помощь Сирии, восстановление там мирной жизни и создание достойных условий для возвращения людей в родные места.

Ранее в МО РФ сообщили, что противник вклинился в оборону под Херсоном, но беспорядочно бежал после контрудара.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов