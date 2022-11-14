Российским военным в Сирии вручили документы для получения квартир

Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав военных и членов их семей на обеспечение жильем.

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Российским военнослужащим, которые выполняют специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, были вручены решения о предоставлении жилых помещений для постоянного проживания и жилищных субсидий для приобретения квартир.

Торжественная церемония вручения документов, в которой принял участие заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Александр Артамонов, состоялась на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске.

Кроме того, специалисты Департамента жилобеспечения провели ряд консультаций по вопросам, затрагивающим предоставление жилых помещений. В свою очередь, Александр Артамонов провел личные встречи с военнослужащими группировки.

Руководство российского оборонного ведомства уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав военных и членов их семей на обеспечение жильем.

Ранее в Минобороны России заявили, что РФ продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России полковник Олег Горшенин. Он подчеркнул, что Россия остается последовательной в своей политике, которая направлена на помощь Сирии, восстановление там мирной жизни и создание достойных условий для возвращения людей в родные места.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.