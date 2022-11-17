В Минобороны России сообщили о провале украинских атак на трех направлениях

Кроме того, на Южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между Павловкой и Никольским, добавили в МО РФ.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные формирования Украины провалили атаки на трех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать позиции ВС РФ в направлении населенного пункта Новоселовское. Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. По его словам, в личном составе ВФУ потеряли до 20 человек, в технике - два бронеавтомобиля.

На Краснолиманском направлении попытки атаковать российские войска также не увенчались успехом. Безвозвратные и санитарные потери украинских боевиков составили до сотни человек.

Как утверждает Конашенов, на Южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между Павловкой и Никольским в ДНР. Всего на этом направлении уничтожено более 60 украинских боевиков. Представитель Минобороны добавил, что на Лисичанском направлении украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи.

Также в сводке о результатах проведения специальной военной операции на Украине говорится об уничтожении цехов оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде, а также цехов научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов