МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, расстрелянные украинцами свои же боевики относились к 81-й аэромобильной бригаде.

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В Минобороны России рассказали о расстреле украинским командованием своих же боевиков после того, как те отказались выполнять боевые задачи. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на Лисичанском направлении враг понес высокие потери. Из-за низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов боевики из 81-й аэромобильной бригады врага в населенном пункте Белогоровка (ЛНР) отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией. Был поражен пункт управления украинских боевиков в районе населенного пункта Надднепрянское, а также узел связи врага в районе Чернобаевки в Херсонской области. Еще огневому поражению подверглось 74 артиллерийских подразделения, а также другие войска в 166 районах.

За сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две украинские установки РСЗО «Ураган». Они находились в районе Жовтневого в Харьковской области. Были уничтожены и две украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Официальный представитель обороны подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. Было сбито шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Егоровка, Новоукраинка (ДНР), Чернонопоповка (ЛНР).

Кроме этого, в воздухе были перехвачены 15 реактивных снарядов врага. Из них 11 были выпущены из РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Гусельское на территории ДНР и Зимогорье на территории ЛНР, а также Скадовск в Херсонской области.

Еще два снаряда относились к системе «Ураган» - они были уничтожены в районе населенного пункта Стрелечья в Харьковской области. Также два снаряда системы «Ольха» в районах Рубежного и Макеевки на территории ЛНР.

Конашенков озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 520 беспилотников, 388 ЗРК, 6 668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевых машин РСЗО, 3 598 орудий и минометов, а также 7 259 единиц специальной военной автотехники.

Также Игорь Конашенков заявил, что в ДНР взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов