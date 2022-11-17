В МО РФ сообщили об уничтожении цехов в Павлограде по изготовлению элементов ракет для боевиков

Кроме того, в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», добавили в МО РФ.

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ВКС России уничтожили в Павлограде цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для вооруженных формирований Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков о нанесенных накануне ударов.

Также ВС РФ уничтожили в Запорожье цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, на Южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между Павловкой и Никольским в ДНР, добавил представитель российского оборонного ведомства.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится о провале украинских атак на трех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов