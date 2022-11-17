Паралимпиец Капура назвал политически ангажированным решение об отстранении россиян

Накануне Международный паралимпийский комитет приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России, за это выступили 64 делегата, 39 проголосовали против, еще 16 воздержались.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прославленный российский паралимпиец, заслуженный мастер спорта по плаванию Алексей Капура назвал решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян политически ангажированным. В беседе со «Звездой» он счел произошедшее классическим примером двойных стандартов.

«Возмутительная ситуация, абсолютно политически ангажированная. Больше всего возмущает то, что руководители МОК и Паралимпийского комитета говорят, что спорт - это мир, что он вне политики, а поступают совершенно наоборот. Это двойные стандарты», - возмутился Капура.

Когда была война в Ираке и бомбили Югославию, ни одну страну - члена НАТО не отстранили от Игр, отметил спортсмен. Что касается российской сборной, то давление на нее оказывается давно, сказал он.

«Если в 90-е годы мы только начинали, с нами вроде как все хорошо общались. Но после 2010 года мы начали привозить кучу золотых медалей, набрали силу во всех видах спорта. Мне жаль наших ребят, которые тратят силы и занимаются ежедневно по шесть часов», - заявил прославленный паралимпиец.

Алексей Капура обратился к спортивному руководству страны с просьбой оказать всю необходимую помощь и содействие членам паралимпийской сборной, оказавшимся в «гнусной» ситуации.

Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине. За приостановку членства выступили 64 делегата, 39 проголосовали против, еще 16 воздержались. Уточняется, что ПКР в связи с этим теряет все права членства в организации. Отменить приостановку может только Генеральная ассамблея, которая, вероятно, состоится в IV квартале 2023 года, заявили в МПК.