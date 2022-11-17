В стране и мире Кремль не раскрывает содержания переговоров Нарышкина с Бернсом Анна Касаткина Встреча глав разведывательных ведомств России и США состоялась в Анкаре 14 ноября. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Кремль не раскрывает содержания переговоров главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы ничего не говорим о содержании переговоров», — сказал он журналистам. Встреча глав СВР и ЦРУ состоялась в Анкаре 14 ноября. Ее подтвердил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, уточнив, что вопросы, которые обсуждались, «носят чувствительный характер». Экспертное мнение и аналитика