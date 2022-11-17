Путин присвоил 23-му истребительному авиаполку почетное наименование «гвардейский»

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. Текст указа можно прочитать тут.

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Путин исключил из Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе и добавил туда военкора Александра Коца.

Ранее «Звезда» показала, как артиллеристы ВС РФ выбивают боевиков в боях за Водяное и Первомайск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов