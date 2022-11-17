В стране и мире Путин исключил из СПЧ Сванидзе и добавил туда военкора Коца Тимур Шерзад Всего президент России исключил из состава Совета 10 членов и добавил туда вместо них столько же общественных деятелей. © Фото: Kremlin pool, Globallookpress Читайте нас на: Владимир Путин внес изменения в состав Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Из состава Совета исключены: Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Александр Асмолов, Мария Большакова, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Галина Осокина. В состав Совета включены: Александр Коц, Юлия Белехова, Ян Власов, Ольга Демичева, Николай Иванов, Владимир Иконников, Алексей Мельников, Сергей Рукшин, Екатерина Сморода, Елена Шишкина. Ранее Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военнослужащих. Экспертное мнение и аналитика