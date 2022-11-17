В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин исключил из СПЧ Сванидзе и добавил туда военкора Коца

Тимур Шерзад
13:42 17.11.2022
Всего президент России исключил из состава Совета 10 членов и добавил туда вместо них столько же общественных деятелей.
Путин исключил из СПЧ Сванидзе и добавил туда военкора Коца
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Владимир Путин внес изменения в состав Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. 

Из состава Совета исключены: Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Александр Асмолов, Мария Большакова, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Галина Осокина.

В состав Совета включены: Александр Коц, Юлия Белехова, Ян Власов, Ольга Демичева, Николай Иванов, Владимир Иконников, Алексей Мельников, Сергей Рукшин, Екатерина Сморода, Елена Шишкина. 

Ранее Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 В стране и мире
Рябков подтвердил переговоры Нарышкина и Бернса в Анкаре
12:23 В стране и мире
WP заявила о взрыве в Польше от одной до двух ракет С-300 ВСУ
12:06 В стране и мире
Видео
Строящийся ЖК полыхает на федеральной территории «Сириус»
11:54 В стране и мире
Видео
Двум украинцам грозит пожизненный срок за попытку ввезти в Россию 186 кг гашиша
10:19 В стране и мире
Мэр Москвы объяснил причины закрытия больших участков линий метро
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.