Путин исключил из СПЧ Сванидзе и добавил туда военкора Коца
Всего президент России исключил из состава Совета 10 членов и добавил туда вместо них столько же общественных деятелей.
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
Владимир Путин внес изменения в состав Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Из состава Совета исключены: Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Александр Асмолов, Мария Большакова, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Галина Осокина.
В состав Совета включены: Александр Коц, Юлия Белехова, Ян Власов, Ольга Демичева, Николай Иванов, Владимир Иконников, Алексей Мельников, Сергей Рукшин, Екатерина Сморода, Елена Шишкина.
Ранее Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военнослужащих.