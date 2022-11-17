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«Гиацинты» в помощь: как артиллеристы ВС РФ выбивают боевиков в боях за Водяное и Первомайск

Максим Крюков
Алексей Огренич
05:34 17.11.2022
Российские военные вплотную подошли к Невельскому. В случае его захвата будет перерезан участок рокады на Первомайское.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Вооруженных сил России выбивают противника из населенных пунктов ДНР. В настоящее время идут бои за Водяное и Первомайск. Путь расчищают при помощи «Гиацинтов».

Дальность стрельбы артиллерийской установки 2А36 «Гиацинт»составляет от двадцати до двадцати восьми километров. Орудие может поражать как цели пехоты, так и артиллерию противника.

Снаряд - на казеннике. Орудие калибром 152 миллиметра готово в любой момент выполнить поставленную задачу. Нужно заметить, что оно весит почти десять тонн. И поэтому станина вкопана в землю, чтобы ни в коем случае при выстреле орудие не сместилось на несколько метров.

Комплекс батареи управления артиллерийской бригады обнаружил огневую позицию и передал координаты на пункт управления огнем. Сейчас «Гиацинт» выполнит задачи по подавлению вражеской батареи.

После выполнения задачи ствол орудия опускают и накрывают массетью. Противник ни в коем случае не должен обнаружить установку.

Артиллерия расчищает путь пехоте. Благодаря такой поддержке наши войска смогли освободить населенные пункты Павловка к юго-западу от Донецка и Опытное к северо-западу. Таким образом Вооруженные силы России окружают Авдеевку. Бои идут за Водяное, Первомайск. Российские военные вплотную подошли к Невельскому. В случае его захвата будет перерезан участок рокады на Первомайское.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении до 1 400 украинских боевиков в боях за Павловку. Помимо потерь в личном составе, украинские вооруженные формирования недосчитались нескольких десятков единиц военной техники. По данным МО РФ, уничтожены два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП и до 30 других боевых бронированных машин.

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