В Госдуме назвали решение МПК об отстранении россиян попыткой создать шумиху

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Решение отстранить российских паралимпийцев является признаком политического бессилия. Так решение Международного паралимпийского комитета (МПК) оценил спортсмен и депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлаков.

«Политическое бессилие, по другому я это назвать не могу. Когда хочется, но ты не можешь побороть сильного оппонента, спортсмена, начинаются грязные инсинуации, начинают придираться ко всему, чтобы создать шумиху. А потом, как в выражении: "пипл хавает". Иначе и не скажешь. На это и рассчитано, народ начинает верить в вымысел. Мне искренне жаль, что это взрослые люди, конечно, уважаемые и они не могут выстроить диалог. Но необходимо даже им давать шанс реабилитироваться», - заявил Бурлаков.

Ранее другой прославленный паралимпиец Алексей Капура назвал сложившуюся ситуацию возмутительной и политически ангажированной. По мнению атлета, слова международных чиновников о том, что спорт вне политики, расходятся с делом. Страдают при этом простые спортсмены, считает Капура.

Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). В связи с этим ПКР теряет все права членства в организации. Отменить приостановку может только Генеральная ассамблея, которая, вероятно, состоится в IV квартале 2023 года, заявили в МПК.