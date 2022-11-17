В Брянской области погиб один из пострадавших от взрыва мины в селе Азаровка

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Один из подорвавшихся на мине в окрестностях села Азаровка в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», - написал Богомаз в своем Telegram-аккаунте.

Второй пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, добавил Богомаз.

О происшествии стало известно накануне. Двое местных жителей ехали на автомобиле, когда подорвались на мине. Брянская область, согласно опубликованному ранее указу президента Владимира Путина, относится к регионам со средним уровнем реагирования. Это предполагает усиленную охрану общественного прядка и повышение уровня безопасности на энергетических объектах.