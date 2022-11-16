В Брянской области два человека ранены при подрыве машины на мине

© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

В окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области на мине подорвалась машина. В результате происшествия пострадали двое местных жителей, которые ехали в автомобиле. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших доставят в районную больницу. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, недавно взрывом были повреждены железнодорожные пути на перегоне между городами Новозыбков и Злынка на юго-западе Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.