В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Брянской области два человека ранены при подрыве машины на мине

Сергей Лебедев
23:42 16.11.2022
Происшествие случилось возле села Азаровка в Стародубском муниципальном округе.
В Брянской области два человека ранены при подрыве машины на мине
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области на мине подорвалась машина. В результате происшествия пострадали двое местных жителей, которые ехали в автомобиле. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших доставят в районную больницу. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, недавно взрывом были повреждены железнодорожные пути на перегоне между городами Новозыбков и Злынка на юго-западе Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 Спорт
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
21:06 В стране и мире
МИД России: Москва призывает Варшаву не ввязываться в грязные провокации киевского режима
21:59 В стране и мире
Видео
Охлобыстин доставил гуманитарную помощь для защитников Донбасса
22:11 Армия
Видео
«Черная дыра» в квадрате: чем отличается новейшая российская подлодка «Уфа»
20:36 В стране и мире
Видео
Накал русофобии: почему РФ обвинили в обстреле Польши из-за выпущенных украинцами ракет
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.