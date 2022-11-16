Абсурдистика и болезненная точка зрения: Захарова о речи Зеленского на G20

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 является абсурдистикой и навязыванием болезненной точки зрения другим участникам встречи. Так заявления украинского лидера оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Про то, что в этом выступлении было, я даже говорить не хочу, потому что это какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем. Просто для вашего понимания: прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения», - рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что выступление Зеленского в семь раз превышало по длительности речь других членов «Большой двадцатки».

Зеленский, выступая перед участникам G20 в видеоформате, заявил о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности, отверг возвращение к Минским соглашениям и оставил за собой право вступления в НАТО.

Позже в Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не готова вести мирные переговоры с Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно утверждала, что готова к переговорам с Киевом с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, однако официальный Киев сам отказался от диалога.