Дуда: нет точных доказательств, кто выпустил упавшую в Польше ракету

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, накануне упавшую на востоке страны в деревне Пшеводув. По его словам, в данный момент ведется следствие.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», - сказал польский президент в ходе пресс-конференции.

Также Дуда отметил, что к следствию вскоре подключатся эксперты из США. По его словам, признаков повторения инцидента нет.

В Минобороны России заявили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.