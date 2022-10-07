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Авианосец USS Ronald Reagan провел совместные учения с Японией и Южной Кореей

Виктория Ивашечкина
00:06 07.10.2022
Ранее уточнялось, что данные учения пройдут на фоне действий КНДР.
Авианосец USS Ronald Reagan провел совместные учения с Японией и Южной Кореей
© Фото: MC3 Oswald Felix, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В Пентагоне заявили, что авианосец USS Ronald Reagan с японскими и южнокорейскими силами провел учения по противодействию баллистическим ракетам.

Накануне сообщалось, что ударную группу во главе с американским атомным авианосцем задействуют 6 октября в трехсторонних военных учениях в Японском море. Уточнялось, что страны отработают перехват условных пусков баллистических ракет.

Как ранее сообщило агентство «Ренхап», вместе с авианосцем в учениях задействуют ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold, на которых имеется система противоракетной обороны «Иджис».

Авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею еще 23 сентября. Это был первый визит американского авианосца в республику за последние четыре года. Нынешние учения, как уточнялось ранее, пройдут на фоне действий КНДР. Несколькими днями ранее Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

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