Авианосец USS Ronald Reagan провел совместные учения с Японией и Южной Кореей

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В Пентагоне заявили, что авианосец USS Ronald Reagan с японскими и южнокорейскими силами провел учения по противодействию баллистическим ракетам.

Накануне сообщалось, что ударную группу во главе с американским атомным авианосцем задействуют 6 октября в трехсторонних военных учениях в Японском море. Уточнялось, что страны отработают перехват условных пусков баллистических ракет.

Как ранее сообщило агентство «Ренхап», вместе с авианосцем в учениях задействуют ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold, на которых имеется система противоракетной обороны «Иджис».

Авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею еще 23 сентября. Это был первый визит американского авианосца в республику за последние четыре года. Нынешние учения, как уточнялось ранее, пройдут на фоне действий КНДР. Несколькими днями ранее Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.