В Южной Корее сообщили, что КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря

Они были пущены из района Тхончон и провинции Канвондо.

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КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, об этом написало агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных. Агентство пишет, что ракеты были пущены из района Тхончон и провинции Канвондо в районе двенадцати часов по местному времени.

«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», - приводит издание сообщение объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ранее Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону судна КНДР, нарушившего границы. Вторая сторона поспешила ответить и выпустила десять предупредительных снарядов из РСЗО в сторону соседнего государства.