Джабаров назвал падение украинской ракеты в Польше попыткой втянуть НАТО в конфликт

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Падение обломков ракеты на территории Польши могло быть ошибкой украинских ПВО или опасной провокацией с непредсказуемыми последствиями. Об этом «Звезде» заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не исключаю, что это была ошибка средств ПВО, но есть опасения, что это была попытка совершить провокацию. Когда Украина почувствует, что уже не может рассчитывать на поставки из стран НАТО, она может пойти на такие провокации, чтобы втянуть страны альянса в конфликт. Это опасная и непредсказуемая тенденция. Страны НАТО должны задуматься, какой опасный партнер Украина», - заявил Джабаров.

Накануне польские СМИ заявили о падении двух якобы «российских» ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В Минобороны России заявили, что никаких ударов в районе польско-украинской границы не наносилось, а продемонстрированные польскими СМИ обломки ракет не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Специалисты идентифицировали упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

В Кремле ранее заявили, что польская сторона имела все возможности сразу сообщить о том, что на территорию ее страны упали обломки ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300, не имеющего отношения к Вооруженным силам Российской Федерации.